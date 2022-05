Cucinano marshmallow all' asilo | cinque bimbi ustionati | una di 4 è grave

(Di lunedì 30 maggio 2022) Stavano cucinando deinel giardino della scuola materna in via Maria Montessori 2 a Osio Sopra (Bergamo) quando le fiamme, intorno alle 10.30, hanno investito alcuni bambini. Il bilancio, ...

Stavano cucinando deinel giardino della scuola materna in via Maria Montessori 2 a Osio Sopra (Bergamo) quando le fiamme, intorno alle 10.30, hanno investito alcuni bambini. Il bilancio, secondo l'Areu l'...Ad intervenire l'Areu dopo la segnalazione di più persone ustionate a seguito di fiamme non controllate divampate durante attività ricreativa mentre adulti e bambini stavano cucinando alcuni ...Paura a Bergamo, dove durante le prove di una recita scolastica di fine anno cinque bambini sono rimasti ustionati questa mattina nella scuola dell'infanzia San Zeno di Osio Sopra in ...