Cosa sta preparando la SEGA? Un insolito annuncio tra idee di console retro e fagottini al cioccolato (Di lunedì 30 maggio 2022) SEGA sta continuando un progetto fenomenale e che potrebbe interessarci notevolmente. Di che si tratta? Nulla di speciale, se non un dispositivo sotto forma di dolcetto. Ma di che parliamo? Come tante altre aziende si dà sempre da fare in quello che fa, e il fatto che abbia deciso di creare un controller come questo lo conferma – Computermagazine.itSEGA ha annunciato in maniera ufficiale la presentazione del suo nuovo progetto, fissando la data di nascita per il 3 giugno 2022 alle 13:00 ore italiane. Non è chiaro ad alcuni di noi se questo incontro sarà una specie di rivelazione, soprattutto perché l’azienda è solita nascondere i prodotti che realizza, ma è possibile che questa volta possa fare uno strappo alla regola per il semplice fatto che abbia mostrato una immagine particolare su twitter. La foto, a tal proposito, rappresenta ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)sta continuando un progetto fenomenale e che potrebbe interessarci notevolmente. Di che si tratta? Nulla di speciale, se non un dispositivo sotto forma di dolcetto. Ma di che parliamo? Come tante altre aziende si dà sempre da fare in quello che fa, e il fatto che abbia deciso di creare un controller come questo lo conferma – Computermagazine.itha annunciato in maniera ufficiale la presentazione del suo nuovo progetto, fissando la data di nascita per il 3 giugno 2022 alle 13:00 ore italiane. Non è chiaro ad alcuni di noi se questo incontro sarà una specie di rivelazione, soprattutto perché l’azienda è solita nascondere i prodotti che realizza, ma è possibile che questa volta possa fare uno strappo alla regola per il semplice fatto che abbia mostrato una immagine particolare su twitter. La foto, a tal proposito, rappresenta ...

Advertising

vannisantoni : Ecco una cosa pericolosa (repost, sì, perché è molto pericolosa e se ne sta parlando zero): - GiovaQuez : Orsini: 'Come studioso ho il DOVERE MORALE di denunciare se un governo MANIPOLA l'opinione pubblica, cosa che il go… - NicolaPorro : L’Ue cancella ogni riferimento alla pace, ma per la guerra energetica ha le armi spuntate. Ecco cosa sta succedendo… - stantl3r : RT @littlemvoony: vedere i cristiani piangere perché questa religione di merda si sta estinguendo è la mia cosa preferita - keeairah02 : RT @poesiadeimotori: Le “spallucce” di Vettel sono la testimonianza più spietata di cosa significhi sapere d’essere in balia di una squadra… -