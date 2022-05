Conferenza Asl Rm 1, Tanese: realizzare piena integrazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – Si è tenuto oggi il primo incontro della Conferenza Sanitaria Locale della ASL Roma 1, l’organismo composto dai Presidenti dei Municipi 1, 2, 3, 13, 14 e 15 e presieduto dal dott. Corrado Bibbolino, nominato quale delegato dal sindaco Roberto Gualtieri. La Conferenza collabora alla definizione della programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria, al fine di corrispondere alle esigenze della popolazione di riferimento e favorire, in collaborazione con la ASL, l’integrazione delle politiche e dei servizi sul territorio. Nel corso della seduta il delegato Bibbolino ha commettano “È fondamentale rendere credibile questa istituzione che il legislatore ha voluto proprio per ricostruire quel tessuto sociale di cui la città metropolitana ha fortemente bisogno. L’ampia partecipazione e la presenza di programmi sperimentali ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma – Si è tenuto oggi il primo incontro dellaSanitaria Locale della ASL Roma 1, l’organismo composto dai Presidenti dei Municipi 1, 2, 3, 13, 14 e 15 e presieduto dal dott. Corrado Bibbolino, nominato quale delegato dal sindaco Roberto Gualtieri. Lacollabora alla definizione della programmazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria, al fine di corrispondere alle esigenze della popolazione di riferimento e favorire, in collaborazione con la ASL, l’delle politiche e dei servizi sul territorio. Nel corso della seduta il delegato Bibbolino ha commettano “È fondamentale rendere credibile questa istituzione che il legislatore ha voluto proprio per ricostruire quel tessuto sociale di cui la città metropolitana ha fortemente bisogno. L’ampia partecipazione e la presenza di programmi sperimentali ...

LavoroLazio_com : Conferenza Sanitaria Locale ASL Roma 1, Funari: 'Uno strumento per una Città che cura' “Ho partecipato oggi alla p… - AGR_web : Al via la Conferenza Sanitaria Locale della ASL Roma 1 Si è tenuto oggi il primo incontro della Conferenza Sanitari… - m5sAbruzzo : ?? La CONFERENZA STAMPA di @dom_pettinari ?? ?? | 'Quasi un anno di attesa per visite ed esami. Situazione desolante,… - SIENANEWS : Non bisogna abbassare la guardia perché il covid ancora non è vinto. Questo in sostanza l'appello condiviso stamani… - ComuneMarino : CONFERENZA DEI SINDACI Sanità ASL RM6 Si è svolta ieri, 23 maggio, nell’aula consiliare del Comune di Pomezia, la… -