Chi è Ida Platano di Uomini e Donne? Età e Instagram (Di lunedì 30 maggio 2022) Scopriamo insieme chi è la dama del Trono Over, Ida Platano: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a Uomini e Donne, a dove seguirla su Instagram. Vediamo quindi tutto ciò che la riguarda la protagonista del dating show di Canale 5. Chi è Ida Platano Nome e Cognome: Ida PlatanoData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 30 maggio 2022) Scopriamo insieme chi è la dama del Trono Over, Ida: dall’età, all’altezza, al figlio, al percorso a, a dove seguirla su. Vediamo quindi tutto ciò che la riguarda la protagonista del dating show di Canale 5. Chi è IdaNome e Cognome: IdaData di nascita: 30 marzo 1982Luogo di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

grandesse : RT @gigi_mfc: Ida non c’è più. A chi definisce un inferno farsi 10 giorni a casa con febbre tosse ecc nel 2022 dopo 3 dosi di vaccino invit… - patbateman1984 : RT @gigi_mfc: Ida non c’è più. A chi definisce un inferno farsi 10 giorni a casa con febbre tosse ecc nel 2022 dopo 3 dosi di vaccino invit… - abdrafi36 : @Anass_D_F_k ila ida mora 2 ans daret m3ah l barça chi 7el ???? - Ba3Isl0v3 : RT @gigi_mfc: Ida non c’è più. A chi definisce un inferno farsi 10 giorni a casa con febbre tosse ecc nel 2022 dopo 3 dosi di vaccino invit… - Strippilippi : RT @gigi_mfc: Ida non c’è più. A chi definisce un inferno farsi 10 giorni a casa con febbre tosse ecc nel 2022 dopo 3 dosi di vaccino invit… -