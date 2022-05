“Che peccato”. Lutto nel cinema, questa volta è un addio pesante: “Mancherai a tutti” (Di lunedì 30 maggio 2022) Per decenni aveva incantato il pubblico mondiale, per quanto riguarda piccolo, grande schermo e teatro. E oggi si è spento lasciando una grandissima eredità in ognuno di questi settori, per non parlare di quello più privato, umano. William Mauldin Hopkins, più noto come Bo Hopkins, mancherà a famigliari, fan e colleghi. Lo ricordiamo recitare a partire dagli anni Sessanta in memorabili lungometraggi. Quali Mucchio Selvaggio (1969), dov’è stato il temibile Clarence Crazy Lee, dopo nei panni Joe Young, il cattivo di American Graffiti (1974). In Killer Elite (1975), Fuga di mezzanotte (1978) e vari altri. A Bo Hopkins toccavano ruoli i temerari. Bo Hopkins, l’attore è morto Bo Hopkins era nato a Greenville (Carolina del Sud, Stati Uniti) il 2 febbraio 1942 ed è morto il 28 maggio scorso all’età di 84 anni per complicazioni di salute che lo affliggevano da settimane. La ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 30 maggio 2022) Per decenni aveva incantato il pubblico mondiale, per quanto riguarda piccolo, grande schermo e teatro. E oggi si è spento lasciando una grandissima eredità in ognuno di questi settori, per non parlare di quello più privato, umano. William Mauldin Hopkins, più noto come Bo Hopkins, mancherà a famigliari, fan e colleghi. Lo ricordiamo recitare a partire dagli anni Sessanta in memorabili lungometraggi. Quali Mucchio Selvaggio (1969), dov’è stato il temibile Clarence Crazy Lee, dopo nei panni Joe Young, il cattivo di American Graffiti (1974). In Killer Elite (1975), Fuga di mezzanotte (1978) e vari altri. A Bo Hopkins toccavano ruoli i temerari. Bo Hopkins, l’attore è morto Bo Hopkins era nato a Greenville (Carolina del Sud, Stati Uniti) il 2 febbraio 1942 ed è morto il 28 maggio scorso all’età di 84 anni per complicazioni di salute che lo affliggevano da settimane. La ...

