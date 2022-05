Champions League, il ministro francese: «Il caos? Colpa dei tifosi inglesi». Ma se fosse capitato qui… (Di lunedì 30 maggio 2022) Bisogna comprenderli, i francesi: saranno anche nostri cugini, ma da qui a passare per italiens ce ne passa. La sola idea li atterrisce. E questo spiega perché poco fa il ministro dell’Interno Gérald Darmanin abbia avvertito la necessità di ribadire che la responsabilità degli incidenti davanti allo Stade de France, prima della finale di Champions League di sabato scorso tra Real Madrid e Liverpool, è tutta dei tifosi Reds. «Da 30 a 40mila sostenitori inglesi – ha precisato – sono entrati allo stadio senza biglietto o con biglietti falsi». Che dire? Non bisogna necessariamente essere discendenti di Emilio Salgari per immaginare le reazioni dei nostri partner Ue, se identica prova di disorganizzazione l’avessero fornita le autorità italiane. Darmanin ha accusato i sostenitori del Liverpool Come minimo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) Bisogna comprenderli, i francesi: saranno anche nostri cugini, ma da qui a passare per italiens ce ne passa. La sola idea li atterrisce. E questo spiega perché poco fa ildell’Interno Gérald Darmanin abbia avvertito la necessità di ribadire che la responsabilità degli incidenti davanti allo Stade de France, prima della finale didi sabato scorso tra Real Madrid e Liverpool, è tutta deiReds. «Da 30 a 40mila sostenitori– ha precisato – sono entrati allo stadio senza biglietto o con biglietti falsi». Che dire? Non bisogna necessariamente essere discendenti di Emilio Salgari per immaginare le reazioni dei nostri partner Ue, se identica prova di disorganizzazione l’avessero fornita le autorità italiane. Darmanin ha accusato i sostenitori del Liverpool Come minimo ...

