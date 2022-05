Cassano: “Bravo Ancelotti, ma perché non si dice che ha avuto fortuna?” (Di lunedì 30 maggio 2022) Antonio Cassano continua a sottolineare la fortuna di Carlo Ancelotti dopo la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid Leggi su pianetamilan (Di lunedì 30 maggio 2022) Antoniocontinua a sottolineare ladi Carlodopo la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid

Advertising

PianetaMilan : #Cassano: “Bravo #Ancelotti, ma perché non si dice che ha avuto fortuna?” - gobbo_sicano : Per una volta non faccio il modesto: nell'indovinare la risposta del #nano, sono stato più bravo di Cassano con i r… - enrick81 : Solo Cassano e De Laurentis con la sua squadra di scappati di casa potevano mettere in discussione il più bravo all… - Juventusfancal1 : Cassano bello sei il Buddha di you tube a @ciroimmobile dici che non sa giocare ?? Mi farei visitare da uno bravo… - chiccoclini : Bravo Cassano ?? hai perfettamente centrato tutti i pronostici ti e l’illustre giornalista Padovan. Mito+mito ????????????… -