Caso Caravaggio a Ragusa, Firrincieli: il sindaco ritiri la delega (Di lunedì 30 maggio 2022) Ragusa – Sul Caso Caravaggio ancora parole di sdegno, dopo quelle del consigliere Giorgio Mirabella di Insieme, ora anche dal capogruppo M5 Sergio Firrincieli che anch’egli ribadisce la richiesta di ritiro delle deleghe assessoriali a Ciccio Barone e a Clorinda Arezzo e sollecita lo stesso sindaco Cassì “a fare un passo indietro” e per soprammercato aggiunge l’epiteto di “abile azzegarbugli” rivolto al primo cittadino. Il tutto in una nota stampa in cui Firrinncieli ripercorre le tappe di questi ultimi giorni sulla penosa vicenda della dubbia autenticità del quadro “San Giovanni Battista giacente” in mostra presso la chiesa della Badìa di Ragusa, ma anche premette “per noi, il Caso Caravaggio si chiude qui. Non c’è dubbio, però, che alla fine, dopo le ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 30 maggio 2022)– Sulancora parole di sdegno, dopo quelle del consigliere Giorgio Mirabella di Insieme, ora anche dal capogruppo M5 Sergioche anch’egli ribadisce la richiesta di ritiro delle deleghe assessoriali a Ciccio Barone e a Clorinda Arezzo e sollecita lo stessoCassì “a fare un passo indietro” e per soprammercato aggiunge l’epiteto di “abile azzegarbugli” rivolto al primo cittadino. Il tutto in una nota stampa in cui Firrinncieli ripercorre le tappe di questi ultimi giorni sulla penosa vicenda della dubbia autenticità del quadro “San Giovanni Battista giacente” in mostra presso la chiesa della Badìa di, ma anche premette “per noi, ilsi chiude qui. Non c’è dubbio, però, che alla fine, dopo le ...

