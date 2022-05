Boom di fumatori | l’Iss | “Un italiano su 4 non rinuncia alle sigarette”

(Di lunedì 30 maggio 2022) Rispetto a tre anni fa, in Italia ci sono oggi 800milain più. Dopo anni di calo. Lo prova un rapporto dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Secondo il documento, che rileva come sia triplicato il consumo dia tabacco riscaldato, si tratta del primo incremento significativo dal 2006. E riguarda entrambi i sessi. Quasi unsu quattro (il 24,2%) è dunque un fumatore, mentre nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica, la percentuale diera del 22%. Il trend del triennio 2017-2019 che vedeva una costante diminuzione delle donne fumatrici non si conferma nel 2022. In aumento, come detto, anche idielettroniche (e-cig) e lea tabacco riscaldato. Si tratta del dispositivo che impiega il ...

I numeri del report. Sono 12,4 milioni i fumatori in Italia: si fumano in media 11,5 sigarette al giorno. Sono circa 800mila in più rispetto al 2019 e, in Italia, il 24,2% della popolazione ha il vizio del fumo.