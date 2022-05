Bimbo abbandonato a Catania: quanto spesso succede? (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono un migliaio i bambini dichiarati adottabili ogni anno in Italia. Sono invece circa 200 quelli partoriti in anonimato in ospedale. A Catania il caso più recente di abbandono in strada Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono un migliaio i bambini dichiarati adottabili ogni anno in Italia. Sono invece circa 200 quelli partoriti in anonimato in ospedale. Ail caso più recente di abbandono in strada

Advertising

Stefanile29 : RT @lanf64: Neonato abbandonato in una cesta a #Catania: sta bene Comportamento criminale da parte della madre: la legge consente alla madr… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @lanf64: Neonato abbandonato in una cesta a #Catania: sta bene Comportamento criminale da parte della madre: la legge consente alla madr… - lanf64 : Neonato abbandonato in una cesta a #Catania: sta bene Comportamento criminale da parte della madre: la legge consen… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Bimbo abbandonato a #Catania: si chiamerà Germano. Il nome è stato scelto dal personale del reparto di neonatologia dell’o… - momentosera : Bimbo abbandonato a #Catania: si chiamerà Germano. Il nome è stato scelto dal personale del reparto di neonatologia… -