Alle start-up Finapp e CH-Bioforce l' Innovation Day di Philip Morris

PERUGIA (ITALPRESS) – I progetti delle start-up "Finapp", spin-off dell'Università degli Studi di Padova, e "CH-Bioforce", sono i vincitori della seconda edizione della Call for Innovation "BeLeaf: Be the Future" e avranno la possibilità di sviluppare il loro progetto in ambito di filiera tabacchicola attraverso un percorso dedicato con Philip Morris Italia. Il progetto di "Finapp" prevede l'installazione di una coppia di sonde CRNS (Cosmic ray neutron sensing) di nuova generazione che consentono di misurare in tempo reale l'umidità del suolo e il volume di acqua presente nella biomassa, per una più corretta gestione della risorsa idrica da parte dei coltivatori. Quello di CH-Bioforce prevede la scomposizione delle biomasse e la trasformazione di ...

