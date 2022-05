A Cannes è stata consegnata la Palma d’oro della discordia (Di lunedì 30 maggio 2022) Pacifiction, critica il potere da una periferia paradisiaca; Leila’s brothers, è un affresco indimenticabile dell’Iran contemporaneo. Showing up ritrae la dura vita di una comunità di artiste. Ma i premi sono andati a film meno originali. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) Pacifiction, critica il potere da una periferia paradisiaca; Leila’s brothers, è un affresco indimenticabile dell’Iran contemporaneo. Showing up ritrae la dura vita di una comunità di artiste. Ma i premi sono andati a film meno originali. Leggi

Advertising

rulajebreal : La premiere del Festival di Cannes è stata fermata temporaneamente a causa di un gruppo di attiviste sul tappeto r… - NotizieTg : Palma d'oro a 'Triangle of sadness' 21.52 La Palma d'oro del 75/o festival di Cannes è stata vinta da 'Triangle o… - fede_digregorio : RT @RivistaStudio: Uno degli eventi dell'edizione 2022 di Cannes è stata la prima di Crimes of the Future, il film che segna il ritorno di… - RivistaStudio : Uno degli eventi dell'edizione 2022 di Cannes è stata la prima di Crimes of the Future, il film che segna il ritorn… - TeoloMassimo : RT @Tg1Rai: La Palma d'Oro del @Festival_Cannes è stata vinta da 'Triangle of sadness' dello svedese Ruben Ostlund. Per l'Italia, premio d… -