Stranger Things 4 Volume 2: il teaser degli ultimi due episodi in arrivo a luglio

A luglio arriverà Stranger Things 4 Volume 2, ecco il teaser delle due puntate che debutteranno a luglio su Netflix. Stranger Things 4 tornerà a luglio con i due episodi che compongono il Volume 2 e Netflix ha condiviso un teaser al termine delle sette puntate disponibili da venerdì. Non vedete, ovviamente, il video se non volete . Al termine della puntata della quarta stagione di Stranger Things intitolata Il Massacro al laboratorio di Hawkins, si può vedere il breve filmato nascosto dopo i titoli di coda. Nel video si sente la voce di Vecna rivolgersi a Undici e si possono vedere delle immagini dei giovani protagonisti nel Sottosopra e di Hopper in ...

