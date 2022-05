“Sotto gli occhi di tutti”. Raoul Bova, succede dopo la fine di Don Matteo 13 (Di domenica 29 maggio 2022) Raoul Bova, arrivano le parole in difesa dell’attore. Un personaggio che ha dovuto sfidare ogni pregiudizio quello rivestito dall’attore nella fiction di successo Don Matteo. Un colosso davanti a lui, Terence Hill, e un pubblico che a piccoli passi ha imparato ad accogliere anche questo dovuto cambiamento nella serie tv. Oggi Don Massimo, ovvero Roaul Bova, riceve delle parole da parte del giornalista Vip. Raoul Bova entra ufficialmente nel cast di Don Matteo 13 riuscendo a conquistare l’apprezzamento del pubblico che fino a qualche tempo fa non poteva che amare Terence Hill nei panni del protagonista. Un ruolo che Raoul Bova è riuscito a vestire pienamente, forte dalla sua la professionalità e le doti che l’attore ha da sempre. A ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022), arrivano le parole in difesa dell’attore. Un personaggio che ha dovuto sfidare ogni pregiudizio quello rivestito dall’attore nella fiction di successo Don. Un colosso davanti a lui, Terence Hill, e un pubblico che a piccoli passi ha imparato ad accogliere anche questo dovuto cambiamento nella serie tv. Oggi Don Massimo, ovvero Roaul, riceve delle parole da parte del giornalista Vip.entra ufficialmente nel cast di Don13 riuscendo a conquistare l’apprezzamento del pubblico che fino a qualche tempo fa non poteva che amare Terence Hill nei panni del protagonista. Un ruolo cheè riuscito a vestire pienamente, forte dalla sua la professionalità e le doti che l’attore ha da sempre. A ...

