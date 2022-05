“Si chiude a 60 milioni”: colpo di scena Inter, l’affare cambia i piani di Marotta (Di domenica 29 maggio 2022) L’estate dell’Inter potrebbe arricchirsi ancora di una operazione a suon di milioni di euro: Beppe Marotta studia attentamente la situazione Il progetto dell’Inter si muoverà anche in questa tornando traendo le mosse da almeno una cessione eccellente. Il piano della società è ancora condizionato dalle esigenze di bilancio. Concetti ribaditi ancora una volta da ‘La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 29 maggio 2022) L’estate dell’potrebbe arricchirsi ancora di una operazione a suon didi euro: Beppestudia attentamente la situazione Il progetto dell’si muoverà anche in questa tornando traendo le mosse da almeno una cessione eccellente. Il piano della società è ancora condizionato dalle esigenze di bilancio. Concetti ribaditi ancora una volta da ‘La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

francibucce : RT @Cinguetterai: ?? #DonMatteo chiude una stagione da record con lo share più alto. Per il gran finale #DonMatteo13 raggiunge 6.2 milioni t… - Gio55981465 : RT @MikyS03: Chiude in bellezza la #ChampionsLeague in chiaro su #canale5: la finale '#LiverpoolRealMadrid' ottiene 6.1 milioni di spettato… - 95_addicted : RT @MikyS03: Chiude in bellezza la #ChampionsLeague in chiaro su #canale5: la finale '#LiverpoolRealMadrid' ottiene 6.1 milioni di spettato… - cristia_urbano : RT @MikyS03: Chiude in bellezza la #ChampionsLeague in chiaro su #canale5: la finale '#LiverpoolRealMadrid' ottiene 6.1 milioni di spettato… - MikyS03 : Chiude in bellezza la #ChampionsLeague in chiaro su #canale5: la finale '#LiverpoolRealMadrid' ottiene 6.1 milioni… -