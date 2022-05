MotoGP GP Italia Mugello 2022, Bezzecchi: “Non mi aspettavo di fare così bene” (Di domenica 29 maggio 2022) “Sono rimasto sorpreso dalla mia gara. Non mi aspettavo di andare così bene, e quando ero lì davanti ho deciso di provarci”. Una grande prestazione quella di Marco Bezzecchi al Mugello, uno splendido quinto posto e il podio sfiorato. Il pilota azzurro ha analizzato così la gara: “Alla fine non è andata per niente male, sono riuscito a fare qualche giro davanti a tutti, stare per un po’ con quelli bravi della MotoGP ed è stato molto emozionante. Alla fine stavo anche riprendendo Espargarò ma avevo problemi alla gomma anteriore e quindi mi sono dovuto un po’ piantare”. “Pensando alla giornata di ieri, Bagnaia, Epargarò e Bastianini mi sembravano quelli più in forma – ha spiegato -. Quartararo mi sembra molto veloce ma oggi è andato veramente fortissimo ... Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) “Sono rimasto sorpreso dalla mia gara. Non midi andare, e quando ero lì davanti ho deciso di provarci”. Una grande prestazione quella di Marcoal, uno splendido quinto posto e il podio sfiorato. Il pilota azzurro ha analizzatola gara: “Alla fine non è andata per niente male, sono riuscito aqualche giro davanti a tutti, stare per un po’ con quelli bravi dellaed è stato molto emozionante. Alla fine stavo anche riprendendo Espargarò ma avevo problemi alla gomma anteriore e quindi mi sono dovuto un po’ piantare”. “Pensando alla giornata di ieri, Bagnaia, Epargarò e Bastianini mi sembravano quelli più in forma – ha spiegato -. Quartararo mi sembra molto veloce ma oggi è andato veramente fortissimo ...

