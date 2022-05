Milan | Pioli | spero e mi auguro Ibra continui

(Di domenica 29 maggio 2022) "Come stahimovic? Sta meglio. Non vedeva l'ora di fare questa operazione, ha sofferto per tanti mesi. Ci sarà l'anno prossimo? È la persona più intelligente e più simpatica che conosca nel calcio.

Lo ha detto l'allenatore delStefano, ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' su Rai 3. "Il momento più difficile della stagione è stata la sconfitta nel derby di Coppa Italia contro l'......la 19esima volta Dopo le celebrazioni al termine della partita " 50mila i tifosi che secondo la Questura si sono riversati per le strade di Milano " la squadra diè partita oggi da Casa...MILANO, 29 MAG - "Come sta Ibrahimovic Sta meglio. Non vedeva l'ora di fare questa operazione, ha sofferto per tanti mesi. Ci sarà l'anno prossimo È la persona più intelligente e più simpatica che c ...Stefano Pioli, allenatore del Milan Campione d'Italia 2021-2022, si è così espresso (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) negli studi di 'Che tempo che fa' su ...