LIVE Moto3, GP Italia 2022 in DIRETTA: caduta per Foggia, Rossi e Migno nella Top3 (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DEL GP D’Italia DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -6 Suzuki tentare nella Top6 nonostante l’assenza di scie. Torna ai box, nel frattempo, anche McPhee che si è ritirato in precedenza. Sono due gli Italiani al vertice, la lotta è più che mai accesa. -6 Sono in sei coloro che si giocheranno il successo. Migno, Rossi, Guevara, Moreira, Yamanaka e Garcia si contendono il GP d’Italia per quanto riguarda il Mondiale Moto3. -7 Torna ai box Dennis Foggia, giornata da dimenticare per il romano di Leopard. Il #7 del gruppo ha tentato di allungare alla ‘Savelli’ senza riuscire nell’impresa. L’anteriore ha tradito ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -6 Suzuki tentareTop6 nonostante l’assenza di scie. Torna ai box, nel frattempo, anche McPhee che si è ritirato in precedenza. Sono due glini al vertice, la lotta è più che mai accesa. -6 Sono in sei coloro che si giocheranno il successo., Guevara, Moreira, Yamanaka e Garcia si contendono il GP d’per quanto riguarda il Mondiale. -7 Torna ai box Dennis, giornata da dimenticare per il romano di Leopard. Il #7 del gruppo ha tentato di allungare alla ‘Savelli’ senza riuscire nell’impresa. L’anteriore ha tradito ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: tre uomini al comando Migno e Foggia inseguono il podio - #Moto3 #Italia… - corsedimoto : MOTOGP MUGELLO - Aprilia fa la voce grossa nel warm up: su pista ancora umida le RS-GP svettano. Il derby con Ducat… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Italia 2022 in DIRETTA: inizia il warm-up febbre per Dennis Foggia - #Moto3 #Italia #DIRETTA:… - dianatamantini : LIVE - Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP all'Autodromo del Mugello. Il racconto in diretta dei tre turni. - corsedimoto : LIVE - Warm uUp Moto3, Moto2 e MotoGP all'Autodromo del Mugello. Il racconto in diretta dei tre turni. #MotoGP… -