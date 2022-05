Licia Colò | dal debutto a “alle falde del Kilimangiaro” | cosa fa ora?

(Di domenica 29 maggio 2022) Nota in particolar modo per la conduzione dedel, iltelevisivo diè però avvenuto tanti anni prima.fala nota presentatrice?FA? – Lanel 1983 muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, vestendo i panni dell’annunciatrice di Italia 1. Ed è nello L'articolo

Advertising

MontiFrancy82 : Nuovo appuntamento con #IlMondoInsieme su @TV2000it : con @liciaanimalie a Panama, Hong Kong, in Valle Grana e lung… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con #IlMondoInsieme su @TV2000it : con @liciaanimalie a Panama, Hong Kong, in Valle Grana e lung… - moschinoxoxo : lilli gruber federica sciarelli milly carlucci heather parisi jo squillo licia colò patrizia pellegrino antonella c… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Consegnato a Licia Colò e Alessandro Antonino il Premio alla Carriera 'Omodei Zorini' - vco24news : Consegnato a Licia Colò e Alessandro Antonino il Premio alla Carriera 'Omodei Zorini' -

la Repubblica

...che vanta al suo attivo collaborazioni con le maggiori redazioni televisive nazionali che trattano da anni i temi naturalistici e ambientali come 'Geo &Geo' o le produzioni realizzate da. ...Il riconoscimento 'Testimone dell'ambiente' va a, conduttrice televisiva e fondatrice dell'onlus 'Animali e animali', Vincitori ex aequo, su 72 opere a stampa arrivate, Beppe Conti con '... Licia Colò: torno in Rai con 'Niagara' per raccontare la grande bellezza del pianeta