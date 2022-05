Italia | Bernardeschi | «Con l’Argentina partita meravigliosa Chiellini ci mancherà»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 29 maggio 2022) L’esterno della Nazionaleha parlato in vista dellacontroFederico, esterno dell’, ai canali ufficiali della Nazionale ha parlato in vista dellacontroARGENTINA – «Quando incontri una nazionale così forte come, con la sua storia, devo dire che è sempre meraviglioso. In più siamo a a Wembley e c’è un trofeo in palio. Più di così non si può avere. Sarà una grandissimatra due grandi squadre piene di campioni da una parte e l’altra. Sarà veramente bello da vivere e giocare».– «Giorgio è uno di quei giocatori e uomini che veramente ce ne sono pochi per quello che ha trasmesso e dato a ...