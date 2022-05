Giroud: «Quando Leao punta l’uomo non mi faccio domande» (Di domenica 29 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan Olivier Giroud ha rilasciato un’intervista ai canali di Téléfoot, soffermandosi sulla vittoria dello Scudetto del Milan: GOL CONTRO IL SASSUOLO – «Il primo gol nasce da un grande assist dalla sinistra di Rafael Leao. Quando lo vedo puntare non mi faccio domande, e i suoi palloni li calcio di prima. Quando ho visto il pallone in fondo alla rete, è stato un sollievo incredibile ed un’emozione pazzesca. Anche il secondo gol mi ha regalato una gioia immensa, credo si vedesse dalla mia espressione» IBRAHIMOVIC – «Ibra è il motore, la locomotiva di questa squadra. E’ davvero un gruppo unito, determinato nel conquistare il titolo. A dieci anni dalla vittoria con il Montpellier, è stato un sogno. E’ davvero un orgoglio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan Olivierha rilasciato un’intervista ai canali di Téléfoot, soffermandosi sulla vittoria dello Scudetto del Milan: GOL CONTRO IL SASSUOLO – «Il primo gol nasce da un grande assist dalla sinistra di Rafaello vedore non mi, e i suoi palloni li calcio di prima.ho visto il pallone in fondo alla rete, è stato un sollievo incredibile ed un’emozione pazzesca. Anche il secondo gol mi ha regalato una gioia immensa, credo si vedesse dalla mia espressione» IBRAHIMOVIC – «Ibra è il motore, la locomotiva di questa squadra. E’ davvero un gruppo unito, determinato nel conquistare il titolo. A dieci anni dalla vittoria con il Montpellier, è stato un sogno. E’ davvero un orgoglio ...

