Fra il 16mo e il 21mo giro si compie il disastro L' esitazione della squadra sui pit stop mette nei guai soprattutto il monegasco | e

(Di domenica 29 maggio 2022) Questo folle Gran Premio di Montecarlo, con il diluvio universale al via e poi degli errori al box Ferrari che neanche in un film comico riescono a inventarsi, sta tutto nella rabbia di Charles ...

Advertising

Tiscali

Questo folle Gran Premio di Montecarlo, con il diluvio universale al via e poi degli errori al box Ferrari che neanche in un film comico riescono a inventarsi, sta tutto nella rabbia di Charles ...La gara è scappata di mano alle rosseile il 21mo giro, quando Sainz decide di stare in pista, poi Perez entra ai box per fare un cambio velocissimo, e all'improvviso decide di fare la ... "Non ho parole": pasticcio Ferrari e rabbia Leclerc. Nel diluvio di Monaco vince Perez Il pilota partito in pole position paga l'esitazione e il pasticcio ai box del team, che facilitano sia il vincitore Perez che il grande rivale Verstappen ...