Calciomercato Inter | Bernardeschi per sostituire Perisic

(Di domenica 29 maggio 2022) . I nerazzurri pensano allo juventino in scadenza Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Marotta e l’stanno pensando ad un ex juventino per rimpiazzare il partente, destinato al Tottenham. Si tratta di Federico, che non ha rinnovato il contratto in scadenza ed è ora in cerca di una nuova avventura. Nonostante le smentite di facciata, il profilo dell’esterno carrarino intriga e non poco: disponibile a costo zero, senza contare esperienza e polivalenza che farebbero comodo alla squadra nerazzurra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - GiovaAlbanese : Tra le idee di #Conte (che rimane al #Tottenham) c'è #Perisic. Il croato deve ancora dare una risposta all'#Inter s… - cmdotcom : #Inter, addio a #Perisic: il croato ha raggiunto l'accordo col #Tottenham - internewsit : Perisic-Tottenham, visite e firma prossima settimana: conferma su contratto - - infoitsport : CALCIOMERCATO - Perisic lascia l'Inter e va al Tottenham: da Bernardeschia a Udogie, tutti i nomi per il sostituto -

Commenta per primo L'ha chiuso il colpo Henrik Mkhitaryan . La notizia ve l'abbiamo data in anteprima, ma ora, in attesa dei crismi dell'ufficialità, secondo il Corriere dello Sport il club nerazzurro ha voluto ...Commenta per primo La Roma farà un tentativo concreto per Paulo Dybala , ma l'affare (che resta complicato a livello economico) per poter andare in porto ha bisogno di una condizione: che l'che per prima si è mossa sull'argentino, si allontani dall'ormai ex - Juve e lasci via libera al club giallorosso.Non solo acquisti, e non potrebbe essere altrimenti, l'Inter è costretta anche a pensare a quale potrebbe essere il sacrificio stagionale per finanziare il proprio calciomercato, o comunque per tenere ...Inter 2022/23 potrebbe rivoluzionare l'intera fascia sinistra: con Ivan Perisic già con la testa al Tottenham (visite mediche previste settimana prossima), c'è da stare attenti alle minacce inglesi pe ...