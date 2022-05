37 anni fa l'Heysel, Gravina: 'Mai più drammi così' (Di domenica 29 maggio 2022) Trentasette anni fa, l'Heysel. Il 29 maggio del 1985 a Bruxelles 39 tifosi, di cui 32 italiani, persero la vita nel Settore Z dello stadio di Bruxelles per le cariche dei tifosi del Liverpool, poco ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) Trentasettefa, l'. Il 29 maggio del 1985 a Bruxelles 39 tifosi, di cui 32 italiani, persero la vita nel Settore Z dello stadio di Bruxelles per le cariche dei tifosi del Liverpool, poco ...

Advertising

juventusfc : Trentasette anni fa, l’Heysel. Il ricordo della Juventus. - SerieA : La tragedia dell’Heysel avveniva 37 anni fa. Per non dimenticare e perché non accada mai più ?? #SerieATIM??… - Adnkronos : Strage #Heysel 37 anni fa, la #Juventus ricorda le vittime. - Buck10M : RT @juventusfc: Trentasette anni fa, l’Heysel. Il ricordo della Juventus. - Marranna57 : RT @juventusfc: Trentasette anni fa, l’Heysel. Il ricordo della Juventus. -