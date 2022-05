Vigorito: “Non iscrivo il Benevento in Serie B” (Di sabato 28 maggio 2022) Annuncio shock del presidente del Benevento Oreste Vigorito che ha detto: “Non iscrivo la squadra al campionato di Serie B“. Il presidente dei Sanniti ha detto di essere anche pronto a rimettere il titolo nelle mani del sindaco Clemente Mastella. Alla base del gesto ci sono le contestazioni apparse in città contro Vigorito. Benevento: il comunicato di Vigorito “Il presidente Oreste Vigorito comunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo del Benevento non avendo la volontà di iscrivere il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 28 maggio 2022) Annuncio shock del presidente delOresteche ha detto: “Nonla squadra al campionato diB“. Il presidente dei Sanniti ha detto di essere anche pronto a rimettere il titolo nelle mani del sindaco Clemente Mastella. Alla base del gesto ci sono le contestazioni apparse in città contro: il comunicato di“Il presidente Orestecomunica alla città, alla tifoseria, alle Istituzioni e a tutti quelli che in questi anni di meravigliosa esperienza lo hanno accompagnato che nei prossimi giorni chiederà un incontro con il sindaco della città, Clemente Mastella, al fine di consegnare nelle mani dello stesso il titolo sportivo delnon avendo la volontà di iscrivere il ...

