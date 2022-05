Veronica “contro il regolamento di UeD” dopo la scelta: hanno cancellato tutto troppo tardi (Di sabato 28 maggio 2022) Veronica e Matteo dopo la scelta a UeD. Chi non ama le sorprese sa già che questa è stata la scelta della tronista. Come spesso accade, infatti, gli spoiler sulle puntate arrivano molto prima della messa in onda stessa e infatti sono giorni che si conosce la fine del percorso dei protagonisti all’interno del dating show. Le scelte di Veronica Rimondi e Luca Salatino verranno trasmesse prossimamente. Per quanto riguarda il tronista, che è rimasto con le corteggiatrici Lilli e Soraia, il pubblico assisterà alla scelta fatidica lunedì 30 maggio, fa sapere la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Veronica Matteo dopo scelta UeD: “hanno infranto il regolamento” La scelta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)e Matteolaa UeD. Chi non ama le sorprese sa già che questa è stata ladella tronista. Come spesso accade, infatti, gli spoiler sulle puntate arrivano molto prima della messa in onda stessa e infatti sono giorni che si conosce la fine del percorso dei protagonisti all’interno del dating show. Le scelte diRimondi e Luca Salatino verranno trasmesse prossimamente. Per quanto riguarda il tronista, che è rimasto con le corteggiatrici Lilli e Soraia, il pubblico assisterà allafatidica lunedì 30 maggio, fa sapere la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover.MatteoUeD: “infranto il” La...

