Verissimo: gli ospiti dell'ultimo appuntamento del talk show di Canale 5 (Di sabato 28 maggio 2022) Sabato 28 maggio, alle ore 16.30, ultimo appuntamento stagionale con "Verissimo". Silvia Toffanin accoglierà in studio Claudio Santamaria, a breve su Canale 5 con la fiction "L'Ora, inchiostro contro piombo". Verissimo: tutti gli altri ospiti del talk show condotto da Silvia Toffanin Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in esclusiva, rivedranno per la prima volta le immagini fiabesche del loro recente matrimonio. E ancora, in studio un'altra coppia sempre più innamorata, quella formata dal modello e influencer Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci. Inoltre, si racconteranno: Bianca Guaccero, Iva Zanicchi e Ida Platano, tra le protagoniste di "Uomini e Donne". Da sabato 4 e per tutto il mese di giugno, "Verissimo" riproporrà le ...

