Vasquez: Heard ” Ti chiediamo di restituire al signor Depp la sua vita” (Di sabato 28 maggio 2022) L’avvocato di Johnny Depp, Camille Vasquez ha concluso le sue ultime argomentazioni concentrandosi in parte sulla richiesta di $ 100 milioni di Amber Heard. E’ stata una conclusione attenta in ogni parte. Cosa ha detto Camille Vasquez? Camille Vasquez ha detto ai giurati che nel citare in giudizio Depp per diffamazione, Heard deve “dimostrare che le sue affermazioni di abusi non sono una bufala”. Camille Vasquez: il caso Waldman Vasquez ha affermato che ci sono “prove chiare che Waldman credesse che Heard avesse commesso una bufala”. L’avvocato di Depp ha anche cercato di minare l’argomento di Heard secondo cui le dichiarazioni di Waldman le avrebbero causato un danno alla ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) L’avvocato di Johnny, Camilleha concluso le sue ultime argomentazioni concentrandosi in parte sulla richiesta di $ 100 milioni di Amber. E’ stata una conclusione attenta in ogni parte. Cosa ha detto Camille? Camilleha detto ai giurati che nel citare in giudizioper diffamazione,deve “dimostrare che le sue affermazioni di abusi non sono una bufala”. Camille: il caso Waldmanha affermato che ci sono “prove chiare che Waldman credesse cheavesse commesso una bufala”. L’avvocato diha anche cercato di minare l’argomento disecondo cui le dichiarazioni di Waldman le avrebbero causato un danno alla ...

