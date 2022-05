Utilizzo di crediti di imposta inesistenti: sequestro per una società di logistica (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di oltre 940.000 euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della procura nocerina, nei confronti di una società del settore logistico di Nocera Inferiore e del suo legale rappresentante. Il provvedimento cautelare scaturisce al termine di un’attività ispettiva avviata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno sulla base di un’analisi di rischio del Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza di Roma, relativa ai contribuenti che hanno utilizzato in compensazione crediti d’imposta riconosciuti a fronte dello svolgimento di “attività di ricerca e sviluppo”. Si tratta, in sostanza, di una previsione normativa concepita allo scopo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto dipreventivo di oltre 940.000 euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della procura nocerina, nei confronti di unadel settore logistico di Nocera Inferiore e del suo legale rappresentante. Il provvedimento cautelare scaturisce al termine di un’attività ispettiva avviata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno sulla base di un’analisi di rischio del Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza di Roma, relativa ai contribuenti che hanno utilizzato in compensazioned’riconosciuti a fronte dello svolgimento di “attività di ricerca e sviluppo”. Si tratta, in sostanza, di una previsione normativa concepita allo scopo ...

