Ucraina, Meloni: “Salvini in Russia? Attenzione a non dare segnali di crepe nel fronte occidentale. In gioco l’ordine mondiale” (Di sabato 28 maggio 2022) L’annuncio di un imminente viaggio a Mosca del leader leghista Matteo Salvini è stato accolto con scetticismo bipartisan. Anche Giorgia Meloni, dialogando con Bruno Vespa al Forum in Masseria presso Masseria Li Reni, ha mostrato delle perplessità sull’idea di un viaggio alla corte di Putin: “Non bisogna dare segnali di crepe sul proprio fronte: serve una grande solidità dell’Occidente”. La leader di Fratelli d’Italia ha poi continuato: “Abbiamo bisogno di una postura solida, sono convinta che nella questione Ucraina ci sia molto più di quello che si vede. L’obiettivo del conflitto è rivedere gli assetti mondiali. Se l’Ucraina capitola domani il vincitore è la Cina, l’occidente verrebbe fortemente ridimensionato e chi è più debole, cioè gli europei, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) L’annuncio di un imminente viaggio a Mosca del leader leghista Matteoè stato accolto con scetticismo bipartisan. Anche Giorgia, dialogando con Bruno Vespa al Forum in Masseria presso Masseria Li Reni, ha mostrato delle perplessità sull’idea di un viaggio alla corte di Putin: “Non bisognadisul proprio: serve una grande solidità dell’Occidente”. La leader di Fratelli d’Italia ha poi continuato: “Abbiamo bisogno di una postura solida, sono convinta che nella questioneci sia molto più di quello che si vede. L’obiettivo del conflitto è rivedere gli assetti mondiali. Se l’capitola domani il vincitore è la Cina, l’occidente verrebbe fortemente ridimensionato e chi è più debole, cioè gli europei, ...

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Meloni, 'invio armi è come aiutare legittima difesa in casa'** - - Mauro51527007 : @lucaminafro @marcocaverni Tra aggressore -potente e senza principi umani- e aggredito -infinitamente più piccolo-… - silvia_sb_ : Una delle analisi geopolitiche più lucide ed intelligenti sull’Ucraina ed il ruolo dell’occidente ed i rischi di un… - TV7Benevento : Ucraina: Meloni, 'non conosco termini viaggio Salvini in Russia ma non si aprano crepe' - - AngeloCivico : @piercamillo La Meloni è pro invio armi all'Ucraina e contro Putin. Scenario fantasioso -