Trump in Texas: “Mandiamo miliardi in Ucraina invece di difendere le nostre scuole” (Di sabato 28 maggio 2022) Al meeting della National Rifle Association accolto da un’ovazione l’ex presidente Usa: «Appena torno alla Casa Bianca eliminerò il male» Leggi su lastampa (Di sabato 28 maggio 2022) Al meeting della National Rifle Association accolto da un’ovazione l’ex presidente Usa: «Appena torno alla Casa Bianca eliminerò il male»

Advertising

LaStampa : Trump in Texas: “Mandiamo miliardi in Ucraina invece di difendere le nostre scuole” - MediasetTgcom24 : Trump: 'Diamo miliardi all'Ucraina, ma dovremmo proteggere le nostre scuole' #ramos #stevemccraw #salvadorramos… - Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - smilypapiking : RT @ivan_zatarra: Ma sulla ricandidatura di Trump in Texas con 21 persone uccise (19 bambini e due adulti), i repubblicani muti? - ParliamoDiNews : Trump (prevedibilmente) shock sulla strage in Texas: `Giusto armare le scuole` #trump #prevedibilmente #shock… -