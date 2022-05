Tina Cipollari ha perso 20 kg: ecco il segreto della sua dieta (Di sabato 28 maggio 2022) Tina Cipollari è tra i personaggi più influenti del piccolo schermo. Il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne le si addice molto e ormai è diventata una dei personaggi ‘cult’ del dating show. La vamp nell’ultimo periodo è stata però soggetta a molti cambiamenti, in particolare nel suo aspetto fisico. Tina Cipollari torna … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 28 maggio 2022)è tra inaggi più influenti del piccolo schermo. Il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne le si addice molto e ormai è diventata una deinaggi ‘cult’ del dating show. La vamp nell’ultimo periodo è stata però soggetta a molti cambiamenti, in particolare nel suo aspetto fisico.torna … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Caos per Tina Cipollari, il tronista infuriato: “La prenderei a calci nel…” - infoitcultura : Uomini e donne, pioggia di critiche choc per Tina Cipollari: «Ti meriteresti un sacco di calci in cul*» - profilo_di : RT @bagnotrash: nella mia mente loro sono gianni sperti e tina cipollari - svogliatu : RT @bagnotrash: nella mia mente loro sono gianni sperti e tina cipollari - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Uomini e donne, pioggia di critiche per Tina Cipollari: «Ti meriteresti un sacco di calci in cul*» -