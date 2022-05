Tabellone Roland Garros 2022 maschile | Djokovic guida il seeding | Sinner e Sonego teste di serie

Advertising

laalcolizzata1 : RT @GiusvaPulejo: #RolandGarros | Nel maschile #Sinner agli ottavi e fra un’ora in campo #Sonego contro Ruud per un posto agli ottavi. Nel… - OA_Sport : Camila Giorgi affronterà Daria Kasatkina agli ottavi di finale del Roland Garros, ed il tabellone negli eventuali q… - ParliamoDiNews : TABELLONE Roland Garros 2022 FEMMINILE: Swiatek guida il seeding, c`è Giorgi #RolandGarros2022 #28maggio - GiusvaPulejo : #RolandGarros | Nel maschile #Sinner agli ottavi e fra un’ora in campo #Sonego contro Ruud per un posto agli ottavi… - OA_Sport : I prossimi avversari di Jannik Sinner al Roland Garros -

... anche Camila Giorgi si qualifica per gli ottavi di finale alGarros femminile, secondo Slam ... L'azzurra sfiderà per un posto nei quarti la russa Daria Kasatkina, 20esima forza del, ...Una fantastica Camila Giorgi si è qualificata per gli ottavi di finale delGarros battendo in tre set Aryna Sabalenka, numero 7 deldelGarros. La marchigiana si è imposta per 4 - 6 6 - 1 6 - 0 in un'ora e 42 minuti giocando ad altissimo livello per tutta la durata del match. Un primo game interminabile di 14 ...Il programma di domenica 29 maggio sui campi del Roland Garros: Novak Djokovic e Rafael Nadal per regalarci una supersfida nei quarti di finale, Carlos Alcaraz protagonista della sessione serale, Mart ...Tennis | Roland Garros | I. Swiatek b. D. Kovinic 6-3 7-5Q. Zheng b. A. Cornet 6-0 3-0 ritiro J. Pegula b. T. Zidansek 6-1 6-4I. C. Begu b. L. Jeanjean 6-1 6-4 V. Kudermetova b.