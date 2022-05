Sul palco 5 persone combattono tra loro per il primo posto in un'ipotetica fila. Fila per cosa? Non si sa. (Di sabato 28 maggio 2022) Israel Horovitz scrisse Line nel 1965, un testo tra il drammatico e il grottesco che, dopo oltre 50 anni, non ha perso di attualità ed è stato rappresentato ininterrottamente a Broadway. Un momento dello spettacolo teatrale “Line”. Da sinistra, Francesco Meola, Fabio Zulli, Mico Pugliares, Rossana Mola e Valerio Bongiorno (foto di Laila Pozzo). Su un palco vuoto 5 persone combattono tra loro per il primo posto in un’ipotetica Fila. In scena Valerio Bongiorno, Francesco Meola, Rossana Mola, Mico Pugliares, Fabio Zulli. Dirige Renato Sarti.INFO: Milano, Teatro della Cooperativa, fino al 12 giugno.teatrodellacooperativa.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Line”: il teatro dell’assurdo a Milano iO Donna. Leggi su iodonna (Di sabato 28 maggio 2022) Israel Horovitz scrisse Line nel 1965, un testo tra il drammatico e il grottesco che, dopo oltre 50 anni, non ha perso di attualità ed è stato rappresentato ininterrottamente a Broadway. Un momento dello spettacolo teatrale “Line”. Da sinistra, Francesco Meola, Fabio Zulli, Mico Pugliares, Rossana Mola e Valerio Bongiorno (foto di Laila Pozzo). Su unvuoto 5traper ilin un’. In scena Valerio Bongiorno, Francesco Meola, Rossana Mola, Mico Pugliares, Fabio Zulli. Dirige Renato Sarti.INFO: Milano, Teatro della Cooperativa, fino al 12 giugno.teatrodellacooperativa.it iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Line”: il teatro dell’assurdo a Milano iO Donna.

