Sei sorelle | anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno | un terribile evento

(Di sabato 28 maggio 2022) Sei, la nuova serie spagnola, prenderà il via su Rai Uno il 302022 alle ore 15:55. Negli episodi in onda nella prima settimana, le Silva dovranno fare fronte ad unche sconvolgerà le loro vite. Le sei giovani donne, stando alle, si ritroveranno a dover combattere persino contro un familiare per non perdere il loro status sociale. Sei, trame 30- 3: unsconvolge le vite delleSilva LeSilva sono delle giovani donne eleganti, belle e raffinate appartenenti all'alta società. Il loro padre, Don Fernando, sarà molto felice per il fidanzamento della terzogenita Blanca con il rampollo della ...

Advertising

Alberta18113875 : @Silvia_Mio86 Ma poi per favore .. sei sorelle sembra la versione ripulita de il segreto!!! - Claudio89361433 : @Silvia_Mio86 Tutti a boicottare sei sorelle mi raccomando, noi le sei commesse speciali le teniamo già al paradiso… - ChiccoPignataro : @Federic01996 Sei Sorelle la vedrai? - Alexgadea_Megan : RT @AlexGadeaOff_IT: Video promozionale 'Sei Sorelle' #alexgadea #seisorelle #seishermanas - Alexgadea_Megan : RT @AlexGadeaOff_IT: Oggi vi presentiamo, con una foto di un dietro le quinte, la famiglia Loygorri, una delle famiglie protagoniste di Sei… -

Da lunedì 30 maggio 2022 , tuttavia, la soap lascia il posto ad una new entry, ovvero. Scopriamo insieme quando torna Il Paradiso e di cosa parla la nuova soap di Rai 1 . Il Paradiso ...Redazione Sorrisi SoapStagione 1 - Episodio 1 15:55 domani oggi in onda 30 Mag Le trame della soap spagnola di Rai1 "", in onda da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giungo alle 15.55. Lunedì 30 maggio Le ...La soap opera spagnola che ha inizio nella Spagna del 1913 va in onda dal 30 maggio su Rai 1. È una storia di donne che devono fronteggiare gli imprevedibili problemi della vita ...Durante i primi episodi di 'Sei Sorelle', Don Riccardo vuole mandare in rovina le sue nipoti, le quali faticano a lavorare in tranquillità ...