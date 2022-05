Roland Garros 2022: Sinner garanzia, Giorgi da impazzire. Sonego ad un passo dall’impresa (Di sabato 28 maggio 2022) Con la giornata di sabato 28 maggio volta al termine possiamo ufficialmente archiviare la prima settimana del Roland Garros 2022, secondo slam dell’anno. Sono stati infatti completati tutti i match di terzo turno ed i giocatori rimasti in gara sono appena 32 (16 uomini e 16 donne). Tra questi figurano ben tre italiani e quasi tutti i big, specialmente a livello maschile. Ma andiamo a scoprire insieme cos’è accaduto quest’oggi in una giornata particolarmente entusiasmante. Jannik Sinner è ormai una garanzia e lo dimostra anche quando non è al meglio fisicamente. L’azzurro si è infatti svegliato con un dolore al ginocchio e ne ha risentito nel match contro McDonald. Tuttavia non lo ha voluto usare come scusa, ma soprattutto è riuscito a sbrigare la pratica in tre set. Tolti il primo e l’ultimo ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Con la giornata di sabato 28 maggio volta al termine possiamo ufficialmente archiviare la prima settimana del, secondo slam dell’anno. Sono stati infatti completati tutti i match di terzo turno ed i giocatori rimasti in gara sono appena 32 (16 uomini e 16 donne). Tra questi figurano ben tre italiani e quasi tutti i big, specialmente a livello maschile. Ma andiamo a scoprire insieme cos’è accaduto quest’oggi in una giornata particolarmente entusiasmante. Jannikè ormai unae lo dimostra anche quando non è al meglio fisicamente. L’azzurro si è infatti svegliato con un dolore al ginocchio e ne ha risentito nel match contro McDonald. Tuttavia non lo ha voluto usare come scusa, ma soprattutto è riuscito a sbrigare la pratica in tre set. Tolti il primo e l’ultimo ...

