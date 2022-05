Referendum giustizia, perché dire basta al carcere preventivo (Di sabato 28 maggio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il 12 giugno si avvicina e il dibattito in merito ai Referendum sulla giustizia stenta ancora a partire. Non se ne parla a sufficienza. Sarà anche vero che gli italiani hanno altre preoccupazioni: il lavoro, le bollette e l’affitto da pagare, e sullo sfondo la paura degli effetti della guerra e di nuove pandemie. Eppure, questo è l’ultimo treno per cercare di cambiare la giustizia e sarebbe un peccato perderlo. Ci siamo occupati di questo Referendum con diversi nostri articoli e speciali, da ultimo con un libretto dal titolo “Referendum giustizia: tutte le ragioni per votare Sì”, sostenendo in modo convinto la necessità di votare Sì a tutti e cinque i quesiti referendari. In un precedente post abbiamo analizzato il quesito più controverso, quello sulla ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 28 maggio 2022) di Paolo Becchi e Giuseppe Palma Il 12 giugno si avvicina e il dibattito in merito aisullastenta ancora a partire. Non se ne parla a sufficienza. Sarà anche vero che gli italiani hanno altre preoccupazioni: il lavoro, le bollette e l’affitto da pagare, e sullo sfondo la paura degli effetti della guerra e di nuove pandemie. Eppure, questo è l’ultimo treno per cercare di cambiare lae sarebbe un peccato perderlo. Ci siamo occupati di questocon diversi nostri articoli e speciali, da ultimo con un libretto dal titolo “: tutte le ragioni per votare Sì”, sostenendo in modo convinto la necessità di votare Sì a tutti e cinque i quesiti referendari. In un precedente post abbiamo analizzato il quesito più controverso, quello sulla ...

Advertising

NicolaPorro : ?? È inaccettabile il silenzio sul #referendumgiustizia del 12 giugno... ?? - CarloCalenda : Oggi e domani, con @Azione_it e @Piu_Europa saremo presenti nelle piazze del Paese per spiegare perché è necessario… - Azione_it : Weekend di banchetti nelle piazze d’Italia per raccontavi perché il 12 giugno voteremo SÌ ai quesiti del referendum… - Diego_Bruno80 : RT @NicolaPorro: ?? Il 12 giugno si avvicina, non possiamo perdere questa grande occasione ?? #referendumgiustizia - SabazioVirbio2 : RT @NicolaPorro: ?? Il 12 giugno si avvicina, non possiamo perdere questa grande occasione ?? #referendumgiustizia -