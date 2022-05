Reazione a Catena, I Fraintesi non ci saranno: 'non ci hanno dato l'opportunità' (Di sabato 28 maggio 2022) Reazione a Catena sta per tornare sul piccolo schermo e in tanti non vedono l'ora di giocare nuovamente con Marco Liorni. Nella scorsa edizione, tre campioni in particolare hanno risaltato maggiormente, collezionando record su record: I Fraintesi. Dietro a questo nome altisonante troviamo i volti di Marco Famoso, Michele D'Onofrio e Pietro Preziuso, tre avellinesi doc che, al grido di ‘Un due tre Enricuccio olè', sono riusciti a conquistare le simpatie dei fan del game show estivo. Ad allenare questa squadra ci ha pensato Enrico Spinelli. Se i fan dei Fraintesi speravano di risentire ancora una volta questo motto, purtroppo stanno per ricevere una brutta notizia. In vista del ritorno di Reazione a Catena, noi di Tvpertutti abbiamo avuto modo di intervistarli! I ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 28 maggio 2022)sta per tornare sul piccolo schermo e in tanti non vedono l'ora di giocare nuovamente con Marco Liorni. Nella scorsa edizione, tre campioni in particolarerisaltato maggiormente, collezionando record su record: I. Dietro a questo nome altisonante troviamo i volti di Marco Famoso, Michele D'Onofrio e Pietro Preziuso, tre avellinesi doc che, al grido di ‘Un due tre Enricuccio olè', sono riusciti a conquistare le simpatie dei fan del game show estivo. Ad allenare questa squadra ci ha pensato Enrico Spinelli. Se i fan deisperavano di risentire ancora una volta questo motto, purtroppo stanno per ricevere una brutta notizia. In vista del ritorno di, noi di Tvpertutti abbiamo avuto modo di intervistarli! I ...

