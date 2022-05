Processo Johnny Depp – Amber Heard, l’attrice ha un crollo emotivo: “Vogliono mettere mia figlia nel microonde, la gente vuole uccidermi” (Di sabato 28 maggio 2022) È stata rinviata a martedì 31 maggio l’attesa decisione della giuria nel Processo che vede sfidarsi Johnny Depp e Amber Heard. Tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio si sono tenute le ultime deposizioni, tra cui quella dell’attrice che, parlando davanti alla corte del tribunale della Virginia dove è in corso la causa per diffamazione, ha avuto un crollo emotivo. Amber Heard ha infatti detto di aver ricevuto “centinaia di minacce di morte regolarmente, se non quotidianamente” durante le ultime settimane: “Migliaia da quando questo Processo è iniziato. Persone che mi deridono, deridono la mia testimonianza di essere stata aggredita… È stato straziante. La cosa più agonizzante, dolorosa e umiliante che abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) È stata rinviata a martedì 31 maggio l’attesa decisione della giuria nelche vede sfidarsi. Tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio si sono tenute le ultime deposizioni, tra cui quella delche, parlando davanti alla corte del tribunale della Virginia dove è in corso la causa per diffamazione, ha avuto unha infatti detto di aver ricevuto “centinaia di minacce di morte regolarmente, se non quotidianamente” durante le ultime settimane: “Migliaia da quando questoè iniziato. Persone che mi deridono, deridono la mia testimonianza di essere stata aggredita… È stato straziante. La cosa più agonizzante, dolorosa e umiliante che abbia ...

