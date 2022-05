"Orgoglioso di Pratica di Mare", Berlusconi rivendica il patto con Putin (Di sabato 28 maggio 2022) Silvio Berlusconi rivendica il vertice e gli accordi di Pratica di Mare. Nel 2002, su impulso di Berlusconi, si incontrarono, tra gli altri, i vertici di Russia e Stati Uniti per porre fine ufficialmente alla guerra fredda. «Venti anni fa il vertice di Pratica di Mare. Rivendico con orgoglio di aver dato all'Italia un ruolo da protagonista nella politica estera, in pieno accordo con i nostri alleati dell'Occidente, portando nel 2002 allo stesso tavolo George Bush e Vladimir Putin, gli Stati Uniti e la Federazione russa, per firMare il trattato che pose fine a più di cinquant'anni di guerra fredda». Lo scrive sui social Silvio Berlusconi, postando una foto che lo ritrae con Vladimir Putin ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Silvioil vertice e gli accordi didi. Nel 2002, su impulso di, si incontrarono, tra gli altri, i vertici di Russia e Stati Uniti per porre fine ufficialmente alla guerra fredda. «Venti anni fa il vertice didi. Rivendico con orgoglio di aver dato all'Italia un ruolo da protagonista nella politica estera, in pieno accordo con i nostri alleati dell'Occidente, portando nel 2002 allo stesso tavolo George Bush e Vladimir, gli Stati Uniti e la Federazione russa, per firil trattato che pose fine a più di cinquant'anni di guerra fredda». Lo scrive sui social Silvio, postando una foto che lo ritrae con Vladimir...

