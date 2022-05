Motomondiale, GP Italia, Marini: “Con questa pioggia ci voleva coraggio” (Di sabato 28 maggio 2022) “Oggi voglio fare i complimenti a tutti i piloti della griglia, ci vuole un bel coraggio a girare così forte con la pioggia, perché la pista teneva ma pioveva, è stato incredibile”. Queste le parole di Luca Marini al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia di MotoGP al Mugello, nelle quali il pilota del team VR46 Racing in sella alla Ducati ha ottenuto la terza posizione in griglia di partenza: “Ho cercato di fare i primi giri con calma per prendere il ritmo, è stato bello e mi sono divertito, anche se ho avuto un po’ di paura – ha aggiunto il pilota Italiano ai microfoni di Sky Sport – Emozionante e grandissimo risultato per le Ducati, che ogni anno fanno un lavoro incredibile. Ora dobbiamo lavorare ancora sulla moto, devo trovare due-tre decimi sul passo gara”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) “Oggi voglio fare i complimenti a tutti i piloti della griglia, ci vuole un bela girare così forte con la, perché la pista teneva ma pioveva, è stato incredibile”. Queste le parole di Lucaal termine delle qualifiche del Gran Premio d’di MotoGP al Mugello, nelle quali il pilota del team VR46 Racing in sella alla Ducati ha ottenuto la terza posizione in griglia di partenza: “Ho cercato di fare i primi giri con calma per prendere il ritmo, è stato bello e mi sono divertito, anche se ho avuto un po’ di paura – ha aggiunto il pilotano ai microfoni di Sky Sport – Emozionante e grandissimo risultato per le Ducati, che ogni anno fanno un lavoro incredibile. Ora dobbiamo lavorare ancora sulla moto, devo trovare due-tre decimi sul passo gara”. SportFace.

