L’insegnante 24enne sopravvissuta nell’Azovstal | le sere di giochi sotto le bombe con i bambini | «Ma sul sangue dei feriti non potevo mentire con loro»

Leggi su open.online

(Di sabato 28 maggio 2022) La fantasia per sfuggire all’orrore: la storia di Anna Zaitseva, raccontata oggi dall’inviato di Repubblica Fabio Tonacci, è quella di una mamma che ha passato 65 giorni all’Azovstal, l’acciaieria di Mariupol’ bersagliata incessantemente dalle truppe russe, insieme a 17. Prima dell’invasione in Ucraina la donna, 24 anni, era un’insegnante di francese: da quando si è ritrovata segregata nei corridoi arrugginiti dell’acciaieria insieme a ragazzi dai 4 ai 12 anni, ha fatto di tutto per distrarli dalla guerra. Così il suono delleè diventato il pretesto per cantare, grazie anche al contributo di suo padre Oleg, ex musicista, che incitava ia battere le mani a tempo con i missili caduti. La sera, prima di addormentarsi, venivano lette a lume di candela le avventure di Robinson Crusoe. Una volta invece, per sedare la ...