Jannik Sinner agli ottavi del Roland Garros | prossimo avversario e precedenti

(Di sabato 28 maggio 2022) Andrey Rublev, ancora una volta. Il russo tornerà a giocarsi qualcosa di importante contronella giornata di lunedì: i due iniziano ad avere una storia piuttosto intensa di confronti alle loro spalle. Andiamo a ricostruire il passato dei due giocatori l’uno di fronte all’altro. Ottobre 2020: a Vienna, 2° turno dell’ATP 500 austriaco. Tre game, e l’altoatesino è costretto a ritirarsi a causa di problemi a un piede, di fatto rendendo questo primo confronto qualcosa di molto simile a un walkover. Quello che Rublev non sa è chesi riscatterà con gli interessi. Altro ATP 500, Barcellona, ma la situazione stavolta è totalmente diversa. Nei quarti dell’ATP 500 rosso di “proprietà” di Rafael Nadal, l’attuale numero 2 d’Italia sconfigge il russo per 6-2 7-6(4), in quella che resta una delle migliori sue performance sulla ...

Advertising

Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - FBiasin : Nel secondo set contro l’americano Mackenzie McDonald, Jannik #Sinner (sotto 2-5 e 0-40) annulla 11 set point. E po… - Libero_official : #Sinner batte #McDonald e vola agli ottavi del #RolandGarros. Ma il vero avversario è il ginocchio: i timori dell'i… - wandaxbarnes : RT @GeorgeSpalluto: Jannik Sinner vola agli ottavi di finale del #RolandGarros battendo McDonald 63 76 63. Per il 3° anno consecutivo raggi… -

Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di: l'azzurro sulla terra battuta a Parigi ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald per 6 - 3 7 - 6 (6) 6 - 3 ed ora attende agli ottavi il russo Andrey Rublev, che ha regolato il ...Il Roland Garros 2022 di tennis ha visto la vittoria al terzo turno di: l'azzurro sulla terra battuta a Parigi ha così incamerato 180 punti nel ranking ATP. Prosegue così peril secondo Slam giocato in stagione: l'azzurro al momento nel ranking ...PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina ...Andrey Rublev, ancora una volta. Il russo tornerà a giocarsi qualcosa di importante contro Jannik Sinner nella giornata di lunedì: i due iniziano ad avere una storia piuttosto intensa di confronti all ...