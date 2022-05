Inter, caccia aperta al dopo Perisic: spunta l’idea Bellanova (Di sabato 28 maggio 2022) L’esterno Raoul Bellanova sarà riscattato dal Cagliari, ma potrebbe far ritorno in Serie A. Su di lui l’Interesse dell’Inter Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter è alla caccia di un sostituto di Ivan Perisic. dopo la buona stagione, il croato ha deciso di lasciare la squadra milanese per unirsi al Tottenham. Nonostante la presenza in rosa di Robin Gosens, Giuseppe Marotta è deciso a trovare un altro esterno. Ecco che spunta l’ipotesi Raoul Bellanova. Il classe 2000 di proprietà del Bordeaux sarà riscattato dal Cagliari, ma difficilmente rimarrà in rossoblù dopo la retrocessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) L’esterno Raoulsarà riscattato dal Cagliari, ma potrebbe far ritorno in Serie A. Su di lui l’esse dell’Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’è alladi un sostituto di Ivanla buona stagione, il croato ha deciso di lasciare la squadra milanese per unirsi al Tottenham. Nonostante la presenza in rosa di Robin Gosens, Giuseppe Marotta è deciso a trovare un altro esterno. Ecco chel’ipotesi Raoul. Il classe 2000 di proprietà del Bordeaux sarà riscattato dal Cagliari, ma difficilmente rimarrà in rossoblùla retrocessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

