'Il Mostro' di Renzi in cima alla top ten dei libri più venduti (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – 'Il Mostro' è in testa alla top ten generale dei libri più venduti in Italia. L'ultimo libro di Matteo Renzi ha venduto infatti oltre 10mila copie tra edizione cartacea e ebook. "Wow, primi!", ha scritto stamattina il leader di Iv sui suoi social annunciando la notizia e aggiungendo: "Forse questa storia colpisce più di quanto anche io pensassi". 'Il Mostro' precede in classifica, tra gli altri, 'Solo è il coraggio' di Roberto Savino e 'Rancore' di Gianrico Carofiglio. "In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare -scrive Renzi nella presentazione del 'Mostro'-. Hanno arrestato i miei genitori con un provvedimento subito ..."

