Il finale di The Blacklist 9 dice addio a due attori: come e perché sono usciti di scena? (Di sabato 28 maggio 2022) Il finale di The Blacklist 9 ha salutato due attori del cast principale. Un addio shock per entrambi, dopo quello (pesante) di Megan Boone dello scorso anno. Amir Arison, veterano della serie tv nel ruolo dell’agente Aram Mojtabai, esperto di tecnologia della task force dell’FBI, presente in tutte e nove le stagioni è uscito di scena insieme alla collega Laura Sohn, che interpreta l’agente Alina Park. (Sohn si era unita al cast nella settima stagione ed è stata successivamente promossa a personaggio regolare) Nel finale di The Blacklist 9, Aram ha fatto un annuncio sorprendente ai suoi colleghi membri della task force mentre si trovavano al cimitero dove è stata sepolta Liz Keen: “Dopo molte attente riflessioni, ho deciso di prendermi un po’ di tempo”. Nello ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Ildi The9 ha salutato duedel cast principale. Unshock per entrambi, dopo quello (pesante) di Megan Boone dello scorso anno. Amir Arison, veterano della serie tv nel ruolo dell’agente Aram Mojtabai, esperto di tecnologia della task force dell’FBI, presente in tutte e nove le stagioni è uscito diinsieme alla collega Laura Sohn, che interpreta l’agente Alina Park. (Sohn si era unita al cast nella settima stagione ed è stata successivamente promossa a personaggio regolare) Neldi The9, Aram ha fatto un annuncio sorprendente ai suoi colleghi membri della task force mentre si trovavano al cimitero dove è stata sepolta Liz Keen: “Dopo molte attente riflessioni, ho deciso di prendermi un po’ di tempo”. Nello ...

