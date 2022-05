Francia, Deschamps: 'Un bene che Mbappé sia rimasto al Psg, a Parigi può ancora crescere' (Di sabato 28 maggio 2022) Il ct della Francia Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa da Clairefontaine. Tanti i temi toccati. Tra questi, il rinnovo di contratto... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Il ct dellaDidier, ha parlato in conferenza stampa da Clairefontaine. Tanti i temi toccati. Tra questi, il rinnovo di contratto...

Advertising

sportface2016 : #Francia, #Deschamps: 'Per il nostro calcio è positivo che #Mbappé sia rimasto in #Ligue1' - Adriano161093 : @maio_pie @AndresCorder0s @NicoSchira Zidane vuole diventare CT della Francia dopo Deschamps, non ha nessun interesse ad andare al PSG. - rebicsaltato : RT @infernALE96: @rebicsaltato Motivo per il quale Deschamps nella Francia metteva Matuidi esterno col 4-4-2, poi palla a Mbappè o a Giroud… - infernALE96 : @rebicsaltato Motivo per il quale Deschamps nella Francia metteva Matuidi esterno col 4-4-2, poi palla a Mbappè o a… -