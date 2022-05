F1 | Ferrari | ora tira fuori gli artigli! La pole non assegna punti | serve una grande gara per dare una risposta alla Red Bull

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) Doveva essere-position dellae così è stato. Nel GP di Monaco, settimo round del Mondiale 2022 di F1, la Rossa si è portata a casa la quinta p.1 della stagione con il monegasco Charles Leclerc. Eccezionale Charles sulle strade del Principato, capace di interpretare come nessuno le traiettorie della pista di casa e conquistando un risultato rimarchevole. Si parla della 14main carriera per lui. Un risultato avvalorato anche dal secondo tempo di Carlos Sainz, con una prima fila tutta “Rossa”, la 67ma della storia del Cavallino Rampante. Ora però si deve concretizzare perché per un motivo o per un altro la scuderia di Maranello inha visto non sfruttata questa condizione di vantaggio nei precedenti appuntamenti iridati. Partire in questa posizione a Montecarlo è un chiaro vantaggio per le oggettive ...