Ex Ilva. Rizzo: "Le dichiarazioni di Giorgetti mostrano menefreghismo e gravissime responsabilità" (Di sabato 28 maggio 2022) Assolutamente fuori dal contesto che noi invece viviamo quotidianamente. Così possiamo definire le dichiarazioni rilasciate alla stampa ieri dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che parla di aumenti di produzione e di stabilimenti che devono essere portati avanti. A quale costo? In quali condizioni? Il Ministro conosce benissimo questa vertenza ed il gravissimo stato delle cose, ma preferisce non intervenire e voltarsi dall'altra parte, mostrando grande irresponsabilità. Questo il quadro: situazione assolutamente precaria e pericolosa per i lavoratori, in cui versano gli impianti dell'acciaieria, e pesante carico di fatture non pagate da Acciaierie d'Italia alle aziende dell'appalto che, nel caso delle monocommittenti, mette a rischio la continuità e la sopravvivenza delle attività. Intanto a soffrire ...

