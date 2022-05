Equitazione | brilla l’Italia alla Piazza Di Siena 2022 Successi per Isoardi e Gaudiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Giornata da ricordare a Villa Borghese (Roma), splendida location che sta ospitando questo fine settimana l’ottantanovesima edizione dellaDi, una delle competizioni più importanti della stagione di. Valentinaha infatti vinto il Premio N.7 KEP Italia (categoria a fasi consecutive h.145), graziesintonia con la sua Favinia, davvero velocissima nella seconda fase consentendole di raggiungere 22”33. Al secondo posto si è invece posizionato lo statunitense Spencer Smith che, con 22”77, ha preceduto l’azzurro Roberto Previtali, terzo con 23”37. Il belga Gregory Wathelet si è invece accaparrato il Premio n. 8 TROFEO LORO PIANA (categoria mista – h. 155), anche lui impressionando per velocità in quanto l’unico del lotto a scendere sotto i 37” ...

